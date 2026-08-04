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«Белтелеком» предупредил белорусов об изменении скорости Wi-Fi

«Белтелеком» меняет скорость работы Wi-Fi в августе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменится скорость беспроводного интернета. Подробности сообщил оператор «Белтелеком».

В частности, в Беларуси с 3 августа меняются условия предоставления в пользование сети Wi-Fi.

— Для ряда тарифных планов скорость интернет-доступа на каждой точке будет увеличена до 12 мегабит в секунду, — сообщили в «Белтелекоме».

В частности, новые параметры подключают для тарифов «Базовый+», «Базовый лайт+», архивного «Базового» и на услуги Free Wi-Fi.

В компании уточнили, что для тарифа «Базовый лайт+» изменится и стоимость обслуживания. Новая сумма абонентской платы опубликована в актуальном прейскуранте на официальном сайте компании.

Таким образом в Беларуси скорость Wi-Fi для бизнеса будет увеличена.

Напомним, что Беларусь вошла в топ стран по скорости интернета.

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