«Белтелеком» предупредил белорусов об изменении скорости Wi-Fi

В Беларуси изменится скорость беспроводного интернета. Подробности сообщил оператор «Белтелеком».
В частности, в Беларуси с 3 августа меняются условия предоставления в пользование сети Wi-Fi.
— Для ряда тарифных планов скорость интернет-доступа на каждой точке будет увеличена до 12 мегабит в секунду, — сообщили в «Белтелекоме».
В частности, новые параметры подключают для тарифов «Базовый+», «Базовый лайт+», архивного «Базового» и на услуги Free Wi-Fi.
В компании уточнили, что для тарифа «Базовый лайт+» изменится и стоимость обслуживания. Новая сумма абонентской платы опубликована в актуальном прейскуранте на официальном сайте компании.
Таким образом в Беларуси скорость Wi-Fi для бизнеса будет увеличена.
Напомним, что Беларусь вошла в топ стран по скорости интернета.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.