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В Новосибирске назвали приблизительную дату открытия всех полос на Димитровском мосту

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу до ноября открыть движение на всех полосах Димитровского моста. Как сообщил глава города на оперативном совещании 4 августа, подрядчик должен уложиться до наступления холодов.

Источник: Сиб.фм

Сам ремонт переправы планируют продолжить в 2027 году, рабочим предстоит отремонтировать нижнюю часть моста. На текущий год поставлена задача привести в порядок проезжую часть.

В данный момент подрядчик закончил ремонт правой полосы и вышел на центральную часть.

«Два проекта мы завершаем в этом году: реконструкцию моста через реку Тулу на ул. Петухова и масштабный ремонт Димитровского моста — стратегически важных для города объектов. Ставлю задачу: завершить все работы до холодов, до снега, чтобы зимой трафик шёл свободно», — отметил мэр Максим Кудрявцев.