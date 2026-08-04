В Новосибирске назвали приблизительную дату открытия всех полос на Димитровском мосту

Сам ремонт переправы планируют продолжить в 2027 году, рабочим предстоит отремонтировать нижнюю часть моста. На текущий год поставлена задача привести в порядок проезжую часть.
В данный момент подрядчик закончил ремонт правой полосы и вышел на центральную часть.
«Два проекта мы завершаем в этом году: реконструкцию моста через реку Тулу на ул. Петухова и масштабный ремонт Димитровского моста — стратегически важных для города объектов. Ставлю задачу: завершить все работы до холодов, до снега, чтобы зимой трафик шёл свободно», — отметил мэр Максим Кудрявцев.