В Новосибирске назвали приблизительную дату открытия всех полос на Димитровском мосту

«Два проекта мы завершаем в этом году: реконструкцию моста через реку Тулу на ул. Петухова и масштабный ремонт Димитровского моста — стратегически важных для города объектов. Ставлю задачу: завершить все работы до холодов, до снега, чтобы зимой трафик шёл свободно», — отметил мэр Максим Кудрявцев.