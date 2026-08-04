В Новосибирске УФСБ выявило лабораторию наркотиков с партией на 10 млн рублей

В Новосибирской области задержан 42-летний безработный житель города, организовавший крупное производство синтетических наркотиков в загородном доме. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.
В ходе обыска из незаконного оборота изъяли свыше 10 кг синтетических наркотиков, оборудование для производства и более 1,5 тонны химических реактивов. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 10 миллионов рублей.
Задержанный признался, что производил наркотики в течение года и сбывал их оптом через интернет с помощью тайников на территории Сибирского федерального округа.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», предусматривающей наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый сотрудничает со следствием, суд заключил его под стражу.