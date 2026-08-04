ПИН-код не спасёт: Финансист раскрыла, что будет с деньгами на карте после смерти владельца

После получения информации о смерти клиента банк блокирует расходные операции по счетам и картам. Снять наличные, перевести средства или воспользоваться ранее оформленной доверенностью уже невозможно. При этом сами деньги продолжают храниться на счетах. По срочным вкладам, как отметила специалист, начисление процентов продолжается до момента передачи средств наследникам. Получить доступ к финансам умершего можно только после оформления свидетельства о праве на наследство.