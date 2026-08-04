Юрист рассказал, за что могут лишить права на наследство

Карпов привёл пример ситуации, когда один из родственников после смерти владельца имущества забирает из квартиры деньги, украшения или другие ценные вещи, скрывая их от остальных участников наследования. Если суд установит, что человек намеренно пытался присвоить имущество и нарушил права других наследников, это может стать причиной для лишения его права на наследство.