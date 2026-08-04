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С 1 сентября изменятся правила оплаты и гарантии при сверхурочной работе: что поменяется

Доцент Балынин: с 1 сентября изменят правила оплаты при сверхурочной работе.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в России вступают в силу важные изменения, касающиеся сверхурочной занятости. Годовой лимит переработки может быть увеличен до 240 часов с принятого сегодня максимума 120 часов при ограничении в 4 часа в день. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Стандартные правила оплаты сохраняются для первых 120 часов. Первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном, а последующие — не менее чем в двойном размере. Начиная со 121-го часа за каждый час переработки работодатель обязан платить не менее чем в двойном размере.

При желании сотрудник может заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха. Кроме того, для работников, привлекаемых к труду сверх 120 часов в год, вводятся расширенные гарантии. Они получают право на ежегодное освобождение от работы на один день с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации. По общему правилу такое право предоставляется раз в три года.

По мнению эксперта, нововведения обеспечат гражданам дополнительные возможности для реализации права на труд.

«Право на труд гарантировано Конституцией Российской Федерации, и вступающие с сентября изменения, по моему мнению, обеспечат всем желающим гражданам возможности по его дополнительной реализации», — отметил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили повысить зарплаты российских врачей до 200% среднего уровня по региону. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предлагает расширить перечень льгот для медиков, чтобы повысить престиж профессии.

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