С 1 сентября изменятся правила оплаты и гарантии при сверхурочной работе: что поменяется

При желании сотрудник может заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха. Кроме того, для работников, привлекаемых к труду сверх 120 часов в год, вводятся расширенные гарантии. Они получают право на ежегодное освобождение от работы на один день с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации. По общему правилу такое право предоставляется раз в три года.