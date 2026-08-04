Столичная «Ригла-здравсити» купила воронежскую сеть аптек «Здоровый город»

Группа «Ригла-здравсити» завершила сделку по приобретению воронежской аптечной сети «Здоровый город». В рамках достигнутых договоренностей к покупателю перешли три юридических лица (ООО «Центр», ООО «АМП» и ООО «Фарм-север», предыдущие владельцы — Олег и Рита Литаврины), а также 55 аптек. Из них 12 точек имеют отделы оптики, в девяти предусмотрены врачебные кабинеты. Финансовые условия сделки стороны не разглашают. Об этом сообщает «Ъ».
По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость актива без учета существующих обременений могла составить от 370 до 430 млн руб. Вместе с тем, как отмечает источник «Ъ» на инвестиционном рынке, с учетом невысокой рентабельности сети итоговая цена сделки может оказаться значительно ниже — вплоть до 100 млн руб.
По данным СПАРК, аптечная сеть «Здоровый город» ведет деятельность в Воронежской области с 1990-х годов. Совокупный объем выручки ООО «Центр», ООО «АМП» и ООО «Фарм-север» по итогам 2025 года достиг 1,2 млрд руб., что на 2,9% превышает показатель предыдущего года. При этом финансовые результаты распределились неравномерно. Чистая прибыль «Центра» составила 4,3 млн руб., «Фарм-севера» — 663 тыс. руб., тогда как ООО «АМП» завершило отчетный период с убытком в размере 4,8 млн руб.
«Ригла-здравсити» входит в группу компаний «Протек» Вадима Якунина. Выручка компании по итогам 2025 года увеличилась на 33% и достигла 93,8 млрд руб., тогда как чистая прибыль сократилась на 75% — до 561,4 млн руб. Согласно собственной отчетности сети, на сегодняшний день она объединяет 7,3 тыс. аптечных точек, представленных в 75 регионах Российской Федерации. По оценкам DSM Group, в первом квартале 2026 года оборот «Ригла-здравсити» составил 73,4 млрд руб. Доля сети на российском фармацевтическом рынке достигла 11,7%, что позволяет ей занимать первую позицию по обороту среди всех аптечных сетей страны.
Согласно Rusprofile, госпожа Лаврина остается владельцем ООО «Здоровый город», основным видом деятельности которого являются аренда и управление недвижимым имуществом. Такая структура сделки позволяет основателям сети передать покупателю бремя дальнейших капитальных вложений и конкурентные риски, сохранив при этом доходный актив в виде недвижимости.
Подробнее о сделке — в материале «Ъ».