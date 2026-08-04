Столичная «Ригла-здравсити» купила воронежскую сеть аптек «Здоровый город»

«Ригла-здравсити» входит в группу компаний «Протек» Вадима Якунина. Выручка компании по итогам 2025 года увеличилась на 33% и достигла 93,8 млрд руб., тогда как чистая прибыль сократилась на 75% — до 561,4 млн руб. Согласно собственной отчетности сети, на сегодняшний день она объединяет 7,3 тыс. аптечных точек, представленных в 75 регионах Российской Федерации. По оценкам DSM Group, в первом квартале 2026 года оборот «Ригла-здравсити» составил 73,4 млрд руб. Доля сети на российском фармацевтическом рынке достигла 11,7%, что позволяет ей занимать первую позицию по обороту среди всех аптечных сетей страны.