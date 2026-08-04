Самарский арбитражный суд обязал сетевую компанию вернуть сети городу

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании, которая пыталась оспорить решение нижестоящей инстанции. Согласно материалам дела, городские власти передали в аренду крупный имущественный комплекс. Договор был заключен до 2046 года. Однако ведомство установило, что при передаче имущества были допущены нарушения законодательства, а стоимость объектов была значительно занижена. Срок аренды превышал лимиты, установленные муниципальными нормативными актами.