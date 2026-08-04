Полицейские и общественники Хабаровска провели «Зарядку со стражем порядка» в лагере «Мир детства»

В рамках всероссийской акции МВД России сотрудники городской полиции и представители общественного совета посетили детский лагерь «Мир детства». Мероприятие направлено на популяризацию спорта среди детей и их знакомство с работой полиции. Полицейские провели с детьми спортивный урок — разминку, упражнения и мастер-класс по самообороне. Школьники научились защищаться от захвата и узнали, как вести себя в опасной ситуации. Сотрудники ГАИ напомнили детям правила дорожной безопасности, а сотрудница правового отдела и общественница Ирина Троценко рассказала о схемах дистанционного мошенничества.