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Полицейские и общественники Хабаровска провели «Зарядку со стражем порядка» в лагере «Мир детства»

В рамках всероссийской акции МВД России сотрудники городской полиции и представители общественного совета посетили детский лагерь «Мир детства». Мероприятие направлено на популяризацию спорта среди детей и их знакомство с работой полиции. Полицейские провели с детьми спортивный урок — разминку, упражнения и мастер-класс по самообороне. Школьники научились защищаться от захвата и узнали, как вести себя в.

В рамках всероссийской акции МВД России сотрудники городской полиции и представители общественного совета посетили детский лагерь «Мир детства». Мероприятие направлено на популяризацию спорта среди детей и их знакомство с работой полиции. Полицейские провели с детьми спортивный урок — разминку, упражнения и мастер-класс по самообороне. Школьники научились защищаться от захвата и узнали, как вести себя в опасной ситуации. Сотрудники ГАИ напомнили детям правила дорожной безопасности, а сотрудница правового отдела и общественница Ирина Троценко рассказала о схемах дистанционного мошенничества.