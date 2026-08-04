Поезд здоровья Красноярской железной дороги «Святитель Лука» отправится в Хакасию и на юг Красноярского края в августе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе Поезд здоровья «Святитель Лука» приступает к работе после планового ремонта, который красноярские железнодорожники проводят ежегодно в середине лета, — он совершит поездку по станциям Хакасии и юга Красноярского края.
В Республике Хакасия первую остановку медицинский состав сделает на станции Ербинская 13−14 августа. Затем врачи будут вести прием на станциях:
— Сон — 15 августа, Шира — 16−18 августа, Июс — 19 августа, Копьёво — 20−22 августа.
Далее Поезд здоровья посетит 2 станции Красноярского края: Ужур — 23−25 августа, Крутояр — 26 августа.
Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.
Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребёнка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.
Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).