Скрытое преимущество: Маленькая деталь под бюстгальтером меняет исход женских велогонок

Соперницы обращают внимание на возможные изменения экипировки участниц. Подозрения связаны с тем, что некоторые спортсменки могут размещать специальные вставки под бюстгальтером. Предполагается, что такие приспособления способны влиять на воздушный поток вокруг тела и уменьшать сопротивление во время движения.