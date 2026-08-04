Калининградские художники создали янтарные картины для Музея Уссурийской тайги

Для получения новой палитры применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурах, варьируя время выдержки. Это помогает изменить цвет минерала без красителей. На комбинате рассказали, что через 20 минут при температуре в 200 светло-жёлтый янтарь становится лимонным, а через три часа — чёрным. Температурные эксперименты на предприятии начали ставить 6 лет назад.