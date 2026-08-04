Калининградские художники создали янтарные картины для Музея Уссурийской тайги

Художники Калининградского янтарного комбината создали две картины с вкраплениями из солнечного камня для Музея Уссурийской тайги. На поделки ушло почти 19 кг самоцветов 50 разных оттенков. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия во вторник, 4 августа.
Полотна размером — 2 на 2,4 метра создавались с помощью мельчайшей янтарной крошки, а также более крупных гальки и бусин. Природный окрас животных удалось создать за счёт применения новых технологий окрашивания камня. Десятки полутонов обеспечили плавность цветовых переходов и повысили реалистичность изображений.
Для получения новой палитры применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурах, варьируя время выдержки. Это помогает изменить цвет минерала без красителей. На комбинате рассказали, что через 20 минут при температуре в 200 светло-жёлтый янтарь становится лимонным, а через три часа — чёрным. Температурные эксперименты на предприятии начали ставить 6 лет назад.
«Мы вывели янтарную живопись на новый уровень. Сейчас в распоряжении художников богатая палитра — от светло-карамельных до насыщенных вишнёвых и шоколадных оттенков. Это даёт возможность реализовать в янтарных картинах принцип цветовой градации и сделать изображение более глубоким и реалистичным», — рассказала заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.
Справка: АО «Калининградский янтарный комбинат» входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.
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