Врач Анна Говтва рассказала, кому стоит ограничить потребление зелёного чая

Если вы замечаете у себя такие симптомы, как повышенная утомляемость, тяжесть или боль в правом подреберье, тошнота, пожелтение кожи, тёмная моча или кожный зуд, это может быть сигналом о проблемах с печенью. В таких случаях необходимо срочно обратиться к гастроэнтерологу или гепатологу для проведения обследования и назначения соответствующего лечения.