Врач Анна Говтва рассказала, кому стоит ограничить потребление зелёного чая

Зелёный чай, известный своими антиоксидантными свойствами, часто воспринимается как исключительно полезный напиток. Однако его ежедневное употребление может иметь неожиданные последствия для здоровья, особенно для печени. Об этом изданию REGIONS рассказала врач общей практики Анна Говтва из Красногорской клинической больницы.
Для большинства здоровых людей умеренное потребление зеленого чая — до трёх-пяти чашек в день — не представляет угрозы. Напротив, этот напиток может способствовать улучшению общего состояния организма благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако для людей с хроническими заболеваниями печени ситуация меняется.
Если у вас диагностирована неалкогольная жировая болезнь печени, хронический гепатит или цирроз, стоит быть особенно осторожным: некоторые компоненты чая, такие как эпигаллокатехин-галлат, могут негативно влиять на состояние печени, повреждая клетки и усугубляя течение заболевания.
Если вы замечаете у себя такие симптомы, как повышенная утомляемость, тяжесть или боль в правом подреберье, тошнота, пожелтение кожи, тёмная моча или кожный зуд, это может быть сигналом о проблемах с печенью. В таких случаях необходимо срочно обратиться к гастроэнтерологу или гепатологу для проведения обследования и назначения соответствующего лечения.
Особенно опасны концентрированные экстракты и биологически активные добавки на основе зелёного чая, которые могут вызвать токсическое поражение печени Кроме того, не рекомендуется пить зелёный чай натощак.
Помимо людей с заболеваниями печени, осторожность в употреблении зелёного чая следует проявлять следующим категориям:
Люди с пониженным артериальным давлением, так как чай может ещё больше его снизить.
Люди с железодефицитной анемией, так как чай препятствует усвоению железа.
Люди с остеопорозом, так как некоторые компоненты чая могут ухудшать усвоение кальция.
Люди, страдающие бессонницей, так как чай содержит кофеин, который может стимулировать нервную систему.
Люди с заболеваниями сердца, так как кофеин в чае может влиять на работу сердечно-сосудистой системы.
Беременные женщины, так как вещества, содержащиеся в зелёном чае, могут ухудшать усвоение фолиевой кислоты и повышать уровень кофеина в организме.