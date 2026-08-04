Татарстанский подрядчик «Роскосмоса» проиграл налоговый спор на 637,5 млн рублей

В августе 2025 года ФНС подала заявление о банкротстве компании. Сумма требований составляла 810 миллионов рублей, затем уточнилась до 637,5 миллиона рублей. В 2024 году гендиректор Владимир Никишов был обвинен в уклонении от уплаты налогов, но возместил ущерб в размере 369 миллионов рублей, что позволило избежать уголовной ответственности. Однако налоговые претензии к компании остались.