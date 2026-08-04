Татарстанский подрядчик «Роскосмоса» проиграл налоговый спор на 637,5 млн рублей

В 2022—2023 годах Межрегиональная инспекция ФНС провела проверку компании за 2019−2022 годы и доначислила налоги на сумму около 800 миллионов рублей, включая НДС, налог на прибыль и страховые взносы, с наложением штрафов. После апелляции сумма скорректировалась, но осталась значительной. Компания, известная как подрядчик крупных строек Татарстана и «Роскосмоса», оспорила решение, но суды отказали.
В августе 2025 года ФНС подала заявление о банкротстве компании. Сумма требований составляла 810 миллионов рублей, затем уточнилась до 637,5 миллиона рублей. В 2024 году гендиректор Владимир Никишов был обвинен в уклонении от уплаты налогов, но возместил ущерб в размере 369 миллионов рублей, что позволило избежать уголовной ответственности. Однако налоговые претензии к компании остались.
В 2024 году против Никишова возбудили уголовное дело за взятку в размере 55 миллионов рублей для решения налогового спора. В декабре 2025 года дело об уклонении от уплаты НДС на 209,7 миллиона рублей прекратили после подтверждения погашения задолженности. Второе дело о взятке до суда не дошло.
В июле 2026 года арбитражный суд Татарстана рассмотрел заявление «Грэйтстроя» о признании задолженности в 637,6 миллиона рублей отсутствующей. Компания просила вычесть аванс от АО «КБХА» (169 миллионов рублей), возмещение ущерба (369 миллионов рублей) и уплаченный НДС (более 40 миллионов рублей), что должно было сократить долг до 58,8 миллиона рублей. ФНС настаивала на корректности расчетов, ссылаясь на данные Единого налогового счета и Налоговый кодекс России.
Суд отклонил ходатайство о судебной экспертизе, указав, что налоговые расчеты — компетенция налогового органа. Отрицательное сальдо ЕНС составляло более 700 миллионов рублей, что свидетельствовало о непогашенной задолженности. Доказательств уплаты спорной суммы компания не представила. Отказ суда признать долг отсутствующим означает, что требования ФНС остаются в силе и могут быть включены в реестр требований кредиторов, усиливая риски банкротства компании.
Напомним, в Татарстане планируется увеличить налоговые и неналоговые доходы на 37,1 миллиарда рублей. Правительство Татарстана внесло в Госсовет республики законопроект об изменениях в бюджете на 2026−2028 годы.