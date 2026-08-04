Биолог рассказал, как продлить срок хранения лесных грибов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Свежие лесные грибы могут храниться до 40 суток без потери качества, если упаковать их в полимерную пленку и соблюдать температурный режим, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее Федоров рассказывал агентству, что в подмосковных лесах ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, лисичек и других видов уже к середине июля. Биолог предупреждал, что грибы нельзя собирать у дорог, так как они впитывают тяжелые металлы и токсины.
«Применение полимерной упаковки позволяет увеличить срок хранения грибов в 2,5−5 раз, уменьшить потери массы на 95%, а питательных веществ — на 20%. Хранение свежих свежих грибов в такой упаковке при температуре +4/+2 градуса можно от 15 до 30 суток, а при температуре −2/+0,5 градуса — от 18 до 40 суток», — пояснил биолог.
Федоров подчеркнул, что стабильность температуры — важнейшее условие, так как даже небольшие колебания могут ускорить порчу продукта и свести на нет преимущества упаковки.