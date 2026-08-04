Биолог рассказал, как продлить срок хранения лесных грибов

«Применение полимерной упаковки позволяет увеличить срок хранения грибов в 2,5−5 раз, уменьшить потери массы на 95%, а питательных веществ — на 20%. Хранение свежих свежих грибов в такой упаковке при температуре +4/+2 градуса можно от 15 до 30 суток, а при температуре −2/+0,5 градуса — от 18 до 40 суток», — пояснил биолог.