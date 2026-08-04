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В городе Тарко-Сале на Ямале модернизируют сети тепло- и водоснабжения

Всего планируется проложить 2,5 километра новых труб.

Модернизация сетей тепло- и водоснабжения стартовала в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Пуровского района.

Всего планируется проложить 2,5 километра новых труб. Этим летом самые масштабные работы развернуты сразу в нескольких микрорайонах Тарко-Сале — на улицах Связная, Осенняя, Губкина, Первая речка, Таежная, Колесниковой, а также в микрорайоне Комсомольском.

Модернизация позволит повысить надежность работы коммунальных служб в зимний период и создаст новые мощности для строительства жилых микрорайонов. Кроме того, специалисты уже возводят новый центральный тепловой пункт на месте котельной № 2.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.