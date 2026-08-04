В Курске состоится «Вечер джаза»

«Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию. Это и преданные поклонники джазовой музыки, и те, кто только открывает для себя этот жанр. “Вечер джаза” станет не только музыкальным подарком для наших горожан, но и важным элементом развития культурно-событийной инфраструктуры и повышения привлекательности региона, что полностью соответствует целям национального проекта “Туризм и гостеприимство”», — отметил генеральный директор центра развития туристических кластеров региона Александр Котов.