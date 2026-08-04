В Курске состоится «Вечер джаза»

«Вечер джаза» пройдет в Курске 15 августа во время фестиваля «Курск — сердце Черноземья» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Центре развития туристических кластеров Курской области.
Мероприятие состоится на Театральной площади города. Хедлайнером вечера выступит музыкальный коллектив под руководством Леонида Винцкевича — заслуженного артиста РФ, почетного гражданина Курской области, выдающегося джазового пианиста, композитора, а также основателя и арт-директора международного фестиваля «Джазовая провинция».
«Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию. Это и преданные поклонники джазовой музыки, и те, кто только открывает для себя этот жанр. “Вечер джаза” станет не только музыкальным подарком для наших горожан, но и важным элементом развития культурно-событийной инфраструктуры и повышения привлекательности региона, что полностью соответствует целям национального проекта “Туризм и гостеприимство”», — отметил генеральный директор центра развития туристических кластеров региона Александр Котов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.