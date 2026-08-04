Пенсии, новые квитанции и больничные для самозанятых: нововведения августа

С 1 августа начал действовать порядок применения мер к операторам сервисов рассрочки. Это компании-посредники, которые позволяют покупать товары, работы и услуги частями. Если оператор нарушит закон, регулятор сможет потребовать устранить нарушение или временно ограничить работу сервиса. Решение Банк России должен принять не позднее 90 рабочих дней после того, как обнаружит нарушение. Требования оформят предписанием. В нём укажут, что именно нарушила компания, что ей нужно исправить и в какой срок. Если работу сервиса ограничат, Банк России обозначит даты начала и окончания ограничения. Для покупателей с 1 августа ничего не изменилось, новые правила касаются контроля за компаниями, которые предоставляют рассрочку.