Пенсии, новые квитанции и больничные для самозанятых: нововведения августа

В августе 2026 года в России вступают в силу важные законодательные и социальные новшества. Корректировка размера накопительной пенсии произошла в беззаявительном порядке. Действие «гаражной амнистии» продлили до 2031 года. Самозанятые начинают получать больничные. А вот «карта калининградца» для жителей области пока официально не запущена. Подробности — в нашем обзоре.
Карта калининградца.
С 1 августа государственная информационная система «Карта жителя Калининградской области» официально введена в эксплуатацию, однако, как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство цифровых технологий и связи, это не означает полноценного запуска проекта для жителей. В ведомстве пояснили, что сейчас начинается инфраструктурный этап подготовки. По словам чиновников, создаётся защищённая цифровая платформа, к которой в дальнейшем будут поэтапно подключаться различные сервисы.
«Это ещё не публичный запуск: все возможности карты жителя не откроются одновременно», — подчеркнули в министерстве.
В правительстве отметили, что сервисы будут запускаться поэтапно. О появлении новых функций, способах их подключения и порядке использования жителей обещают информировать отдельно.
Бензин.
С 1 августа ограничения на отпуск топлива, включая продажу в канистры, были сняты на всех АЗС сети «Балтнефть». Также лимиты отменили на заправках «Лукойла» и «Сургутнефтегаза». По данным областных властей, крупные топливные компании региона вернулись к штатному режиму работы.
Пенсия.
1 августа в беззаявительном порядке произошла корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии увеличены на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%.
Региональное отделение Социального фонда России с 1 августа пересчитало пенсии более 68 тыс. калининградцев. Корректировка затронула, как сообщили в СФР, всех работающих получателей пенсии по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели отчисляли в соцфонд страховые взносы.
Налоги.
С августа устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через Госуслуги для граждан, зарегистрированных на портале. Сохраняется право налогоплательщика получать их на бумажном носителе, если он не зарегистрирован на портале либо отказался от получения уведомлений через него. Режим налоговой тайны распространён на сведения, размещённые в личном кабинете на Госуслугах.
С 1 августа действует новая форма упрощённой декларации для компаний и ИП, у которых не было движения по счетам и кассе. Вместо нескольких «нулевых» деклараций они сдают один короткий отчёт. Старый бланк налоговая не примет. Бизнесу необходимо обновить бухгалтерские программы и проверить шаблоны отчётности.
Самозанятые.
Самозанятые в августе должны получить первые выплаты по больничным листам.
Выплата будет доступна тем, кто заключил договор с Социальным фондом России и платил взносы в размере 1344 или 1920 рублей. Оформление договора доступно с 1 января 2026 года. От размера взноса зависит сумма выплаты страхового покрытия в год — 35 000 или 50 000 рублей. Суммы актуальны для 2026 года, далее они будут проиндексированы. Напомним, что выплата будет назначаться, если:
человек временно не может работать из-за болезни или травмы;
при уходе за больным ребёнком или членом семьи;
в случае пребывания на карантине как самого застрахованного, так и ребёнка до семи лет или недееспособного члена семьи;
при протезировании по медицинским показаниям в стационаре;
при лечении в санатории в России, если это рекомендовано врачами после лечения в стационаре.
«Гаражная амнистия».
Действие «гаражной амнистии» продлили. Предполагается, что мера будет действовать до 1 сентября 2031 года. Первоначально закон действовал до 31 августа 2026-го. Напомним, механизм позволяет гражданам бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет только о гаражах, которые возвели как объекты капитального строительства до 30 декабря 2004 года.
Рассрочка.
С 1 августа начал действовать порядок применения мер к операторам сервисов рассрочки. Это компании-посредники, которые позволяют покупать товары, работы и услуги частями. Если оператор нарушит закон, регулятор сможет потребовать устранить нарушение или временно ограничить работу сервиса. Решение Банк России должен принять не позднее 90 рабочих дней после того, как обнаружит нарушение. Требования оформят предписанием. В нём укажут, что именно нарушила компания, что ей нужно исправить и в какой срок. Если работу сервиса ограничат, Банк России обозначит даты начала и окончания ограничения. Для покупателей с 1 августа ничего не изменилось, новые правила касаются контроля за компаниями, которые предоставляют рассрочку.
«Мир».
С 1 августа в России стартовал эксперимент по использованию карт «Мир» для предоставления различных мер социальной защиты льготникам. В частности, речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах и студентах. Для участия в инициативе необходимо зарегистрировать на Госуслугах карту «Мир», выпущенную любым банком. После этого можно будет автоматически получать скидки при оплате проезда, посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.
О своём участии в эксперименте уже заявили Башкирия, Ростовская и Тюменская области. Само тестирование продлится до конца марта 2027 года. По итогам правительство получит доклад, на основе которого может быть принято решение о распространении практики на всю страну.
ЖКХ.
С августа в России меняется формат квитанций ЖКХ: строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» теперь будут указаны отдельно. В платежке детально распишут, сколько средств уходит на уборку подъезда, обслуживание лифтов и общедомовых приборов учёта.
Штрафы для УК.
С 6 августа вступает в силу закон, согласно которому за недопуск в многоквартирные дома операторов связи для установки и обслуживания оборудования с управляющих компаний будут взимать штрафы.
Санкции будут грозить за нарушение правил взаимодействия при монтаже, эксплуатации или демонтаже сетей связи в общем имуществе многоэтажки. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей, пишет РБК.
Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград».