Рост потребления и внешние причины — почему в Казахстане дорожает мясо

«Да, действительно, по мясной продукции мы видим динамику, но вместе с тем надо отметить, что совместно с Минсельхозом мы принимали ряд мер, в том числе связанных с квотированием экспорта, а также меры, связанные с непродуктивными посредниками. Если брать динамику цен, то она умеренная. Сегодня самое главное: мясо есть в продаже. Цена — например, на рынке мы мониторили в последние выходные — 3 700. Это, значит, говядина на кости, в торговых сетях чуть выше, но следует отметить, что мы вместе с Минсельхозом ключевые две проблемы решаем. В частности — чтобы у нас не было каких-то вопросов, связанных с доставкой, обеспеченностью», — сказал Шаккалиев.