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20 районов Керчи останутся без воды на два дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. В среду, 5 августа, будет временно ограничена подача воды в 20 микрорайонах Керчи. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением подрядной организацией неотложных работ по врезке в магистральный водопровод Ду-800 мм с 01:00 5 августа будет временно ограничена подача воды в ряде районов города», — сообщил Кошель.

По его информации, воду отключат в следующих районах: Центр, Митридат, Ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.

Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. После завершения врезки начнется заполнение системы. Полное восстановление водоснабжения планируется 7 августа ориентировочно в 18:00, проинформировал Кошель.

Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.

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