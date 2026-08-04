У жителей Москвы будет всего девять минут, чтобы увидеть затмение Солнца

Солнечное затмение 12 августа будет частично видно в Москве за девять минут до заката, после чего Солнце скроется за горизонт. Об этом говорится в астропрогнозе Московского планетария на август.
12 августа 2026 года с 18:34 до 22:58 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,019 в 20:46 мск. Полная фаза затмения, когда солнечный диск будет закрыт целиком, продлится 2 минуты 18 секунд, однако увидят его лишь жители Испании, Исландии, восточной Гренландии и России (полуостров Таймыр, берег Прончищева).
Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Например, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске Луна заслонит Солнце примерно на 80%.
В Москве частное затмение начнется на закате, Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт. Момент, когда кусочек видимого диска Солнца скроется от глаз наблюдателей, наступит в 20:08 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.
Частное затмение Луны.
В конце месяца, 28 августа, состоится частное затмение Луны — оно продлится с 05:34 до 08:52 мск. Максимальная фаза затмения составит 0,935 в 07:13 мск — в этот момент Луна пройдет через северную часть тени Земли, сообщили ранее в Московском планетарии.
Продолжительность частной фазы затмения составит более трех с половиной часов, а общая продолжительность затмения — более пяти с половиной часов. Наблюдается в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде.
Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители Европейской ее части. Из Москвы его не будет видно, так как в это время Луна будет находиться за горизонтом. Во время затмения будет находиться в созвездии Водолей.
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