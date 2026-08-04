У жителей Москвы будет всего девять минут, чтобы увидеть затмение Солнца

Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители Европейской ее части. Из Москвы его не будет видно, так как в это время Луна будет находиться за горизонтом. Во время затмения будет находиться в созвездии Водолей.