В Красногвардейской больнице Крыма начали проводить малоинвазивные операции

Малоинвазивные операции начали проводить в Красногвардейской центральной районной больнице Республики Крым, сообщили в минздраве региона. Внедрение современных методов лечения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Преимущества малоинвазивных операций заключаются в снижении объема операционной травмы, уменьшении послеоперационного болевого синдрома, сокращении сроков госпитализации и более быстрой реабилитации пациента.
В учреждении установили необходимое оборудование для выполнения таких вмешательств. В частности, закуплена эндоскопическая система для лапароскопии. Врачи в свою очередь прошли соответствующую подготовку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.