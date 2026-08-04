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В Красногвардейской больнице Крыма начали проводить малоинвазивные операции

Для этого врачи прошли соответствующую подготовку.

Источник: Национальные проекты России

Малоинвазивные операции начали проводить в Красногвардейской центральной районной больнице Республики Крым, сообщили в минздраве региона. Внедрение современных методов лечения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Преимущества малоинвазивных операций заключаются в снижении объема операционной травмы, уменьшении послеоперационного болевого синдрома, сокращении сроков госпитализации и более быстрой реабилитации пациента.

В учреждении установили необходимое оборудование для выполнения таких вмешательств. В частности, закуплена эндоскопическая система для лапароскопии. Врачи в свою очередь прошли соответствующую подготовку.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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