В Омской области открыли музей-усадьбу сибирского немца

Были и трудности, и недоверие скептиков. Но результат налицо. Я уверен, что усадьба сибирского немца будет местом сохранения языка, традиций, культуры российских немцев, чьи предки переселились в Сибирь и основали за Уралом более 300 населенных пунктов. И станет еще одной точкой притяжения гостей и туристов, — считает глава района Дмитрий Дизер.
Площадка — филиал местного краеведческого музея — переносит гостей в
Экскурсоводы подробно рассказывают о традициях и обычаях. Например, о том, что, не имея под рукой кофейных зерен, сибирские немцы придумали собственный бодрящий утренний напиток — припс, сваренный из перемолотых зерен овса, ячменя и сушеной моркови.
«Немецкое утро всегда начиналось с сытного завтрака. Ведь до обеда нужно хорошо потрудиться. В пищу обычно употребляли домашние молочные продукты и хлеб. Кстати, хлеб заводили в специальном корыте с решеткой, через которую тесто не убегало. А молоко перерабатывали с помощью ручного сепаратора и маслобойки», — сообщила руководитель Центра немецкой культуры Азовского района Марина Финк.
Строительство комплекса «Немецкое подворье» планируют завершить в следующем году. В частности, здесь откроется воскресная школа, культурный центр, национальное кафе с аутентичной кухней. А еще — образцы первых жилищ переселенцев — землянка и полуземлянка.
В настоящее время по численности немцев Омская область занимает первое место в стране. Сейчас сюда не только возвращаются земляки, уехавшие в Германию в 1990-е годы, но и немцы, впервые приезжающие в Россию и Омскую область. В последние годы новоселами Азово уже стали девять семей.
Кстати.
В Азово прошел Межрегиональный фестиваль культуры российских немцев «Феникс». Форум, стартовавший почти три десятка лет назад, объединил культуру и традиции народа не только Омского региона, но и Новосибирской, Томской, Кемеровской областей.
В рамках праздника состоялась закладка «Аллеи Дружбы». 12 саженцев елей и два сибирских кедра подарены Томским российско-немецким домом. Символично, что новая аллея расположилась между двумя строящимися храмами — католическим и православным.
В честь 315-летия лютеранской церкви в Сибири состоялась презентация экскурсии в кирху. Регулярные службы здесь начнутся уже в этом году, — сообщает региональное минкультуры.