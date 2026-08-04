В Омской области открыли музей-усадьбу сибирского немца

«Немецкое утро всегда начиналось с сытного завтрака. Ведь до обеда нужно хорошо потрудиться. В пищу обычно употребляли домашние молочные продукты и хлеб. Кстати, хлеб заводили в специальном корыте с решеткой, через которую тесто не убегало. А молоко перерабатывали с помощью ручного сепаратора и маслобойки», — сообщила руководитель Центра немецкой культуры Азовского района Марина Финк.