В историческом центре Перми нашли надгробие «столпа епархии»

Как пояснили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ, отец Александр был выдающейся фигурой для Пермской губернии. Он служил не только в Перми, но и в храмах других городов региона, в том числе — Соликамска и Екатеринбурга. За невероятное трудолюбие и разносторонние знания — от юриспруденции до географии — современники называли его «столпом епархии».