В Прикамье с помощью дрона выявили заросший сельхозучасток площадью 141 гектар

Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение на сельскохозяйственном участке в Пермском муниципальном округе. Проверка прошла 28 июля 2026 года. Инспекторы обследовали земельный участок площадью 141,1 гектара, который находится в федеральной собственности и передан в аренду юридическому лицу.
Во время осмотра сотрудники ведомства использовали не только визуальный контроль, но и беспилотный летательный аппарат. Съемка с квадрокоптера показала, что вся территория заросла многолетними сорняками, кустарниками и древесной растительностью. При этом обязательные мероприятия по защите сельхозземель от зарастания не проводились.
Использование дрона позволило получить подробные снимки и зафиксировать состояние участка по всей его площади.
По итогам проверки правообладателям земли объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.