В Прикамье с помощью дрона выявили заросший сельхозучасток площадью 141 гектар

Во время осмотра сотрудники ведомства использовали не только визуальный контроль, но и беспилотный летательный аппарат. Съемка с квадрокоптера показала, что вся территория заросла многолетними сорняками, кустарниками и древесной растительностью. При этом обязательные мероприятия по защите сельхозземель от зарастания не проводились.