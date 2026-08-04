Мишустин назвал патриотический туризм с вовлечением бойцов СВО важным

«Очень важное направление. Сейчас молодые ребята, школьники, ученики “Профессионалитета” с огромным удовольствием, интересом принимают участие в таких мероприятиях. Вы сказали о патриотическом туризме и что участники СВО — главные проводники смыслов, — это очень важные слова. Наш президент постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников СВО, ветеранов в такие движения. Я знаю, с каким интересом участники СВО готовы в этом участвовать. Поэтому создание этой инфраструктуры — важнейшая задача», — отметил Мишустин после презентации проекта.