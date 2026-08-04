Мишустин назвал патриотический туризм с вовлечением бойцов СВО важным

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным направлением развитие патриотического туризма с вовлечением участников СВО.
Во вторник главе кабмина презентовали ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь». Он предполагает создание «комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и центры патриотического туризма». Инструкторами станут участники СВО, имеющие практический опыт боевых действий.
«Очень важное направление. Сейчас молодые ребята, школьники, ученики “Профессионалитета” с огромным удовольствием, интересом принимают участие в таких мероприятиях. Вы сказали о патриотическом туризме и что участники СВО — главные проводники смыслов, — это очень важные слова. Наш президент постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников СВО, ветеранов в такие движения. Я знаю, с каким интересом участники СВО готовы в этом участвовать. Поэтому создание этой инфраструктуры — важнейшая задача», — отметил Мишустин после презентации проекта.
«Обязательно с (вице-премьером — ред.) Дмитрием Николаевичем Чернышенко еще раз поговорим о тех направлениях, которые надо поддержать, прошу здесь и Минэкономразвития принять активное участие», — добавил премьер.