Стали известны самые популярные и редкие имена детей в Красноярском крае

Портал ЗАГС назвал имена, которые чаще всего давали новорожденным в Красноярском крае в 2026 году. Данные опубликованы в сервисе подбора имени на сайте Единого государственного реестра ЗАГС. Среди девочек самым популярным именем стала София, так назвали 214 малышек. Также в число лидеров вошли Ева с 202 регистрациями, Анна и Варвара, каждое из этих имен выбрали по 198 раз, а также Мирослава, ее дали 177 девочкам. Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил, оно встречается 316 раз, далее идут Александр с 273 регистрациями, Артем с 268, Роман с 198 и Мирон с 195. В сервисе также представлены редкие имена. Среди девочек в этот список вошли Айпери, Аруузат, Раййана, Рузана и Эфлин. Мальчиков в крае среди редких вариантов называли Рузибой, Арташ, Маркиян, Хамдам и Дениз. Данные сервиса ЗАГС обновляются на основе зарегистрированных записей о рождении, поэтому рейтинг может меняться по мере появления новых сведений. Напомним, что до конца года в Красноярске планируют обновить три детские библиотеки.