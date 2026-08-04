Ростовский анестезиолог спас пострадавших после теракта в Геленджике

Врач из Ростова-на-Дону Александр Александрович, отдыхавший в Архипо-Осиповке, сразу после происшествия приступил к оказанию помощи раненым на пляже. Как передает Привет-Ростов, позже он отправился в сельскую больницу, куда были доставлены большинство пострадавших, и продолжил работать вместе с местными коллегами.