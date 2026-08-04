Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 августа на Нововоронежской АЭС пройдут учения с запуском сирен

Жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие — тренировка продлится до 15:00.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 4 августа, с 09:00 до 15:00 на Нововоронежской АЭС проходят плановые учения. Во время тренировки специалисты задействуют локальную систему оповещения. В пресс-службе предприятия вечером 3 августа.

Сотрудники просят жителей не паниковать, если будут слышны сирены, и ничего не предпринимать — это учебная тренировка.

— Специалисты отрабатывают практические действия на случай различных ситуаций. Убедительная просьба незадействованному во время тренировки персоналу и населению города оставаться на рабочих местах, соблюдать спокойствие, — добавили специалисты.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше