Что сегодня происходит с бензином в Новосибирске: онлайн-мониторинг

Средняя стоимость литра топлива сегодня составляет от 60 до 90 рублей. На большинстве крупных сетевых АЗС бензин уже вернулся к привычным значениям. Однако на некоторых независимых станциях стоимость всё ещё держится выше среднего. Ажиотажный спрос постепенно сходит на нет. Вчера утром на многих заправках выстраивались колонны из десятков машин, но сегодня очереди заметно уменьшились. На большинстве АЗС в центре города и спальных районах можно заправиться практически без ожидания.