Что сегодня происходит с бензином в Новосибирске: онлайн-мониторинг

Что происходит прямо сейчас:
Средняя стоимость литра топлива сегодня составляет от 60 до 90 рублей. На большинстве крупных сетевых АЗС бензин уже вернулся к привычным значениям. Однако на некоторых независимых станциях стоимость всё ещё держится выше среднего. Ажиотажный спрос постепенно сходит на нет. Вчера утром на многих заправках выстраивались колонны из десятков машин, но сегодня очереди заметно уменьшились. На большинстве АЗС в центре города и спальных районах можно заправиться практически без ожидания.
Появился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Дефицит дизельного топлива сохраняется, но и здесь наметилось улучшение: на ряде заправок солярка уже появилась в продаже, хотя и с ограничениями по объёму. Участники рынка связывают стабилизацию с нормализацией поставок с нефтеперерабатывающих заводов.
Эксперты ожидают, что в ближайшие дни цены продолжат снижаться и в конечном итоге вернутся к дореформенным значениям. Однако точные сроки полного восстановления рынка пока называют осторожно.
ОБНОВЛЕНО 4 августа в 10:00:
АЗС на ул. Широкая, 2Б. Водители говорят, что очереди нет вообще.
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