Новый запрет на выезд за границу: кому грозит и при каких условиях

«Постановление о временном ограничении на выезд выносится налоговым органом, подписывается руководителем (или заместителем руководителя) органа государственных доходов и подлежит обязательному санкционированию судом в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан. Без судебной санкции ограничение не действует. После полного погашения налоговой задолженности либо прекращения налогового обязательства ограничение подлежит отмене. Постановление об отмене также санкционируется судом», — разъяснили в ДГД.