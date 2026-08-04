В Хабаровске появилась новая беговая дорожка на набережной

На спортивной набережной стадиона имени Ленина завершили укладку прорезиненного покрытия для беговой дорожки протяженностью 1230 метров. Она появилась благодаря поддержке губернатора края. Развитие спортивной инфраструктуры — часть госпрограммы «Спорт России». Покрытие двухслойное, изготовлено из резиновой крошки без примесей — такие дорожки служат десятилетиями и используются во всем мире. При укладке учли мнение профессиональных спортсменов и любителей — бегать стало удобнее, нагрузка на суставы снижается. Гостей набережной просят не выезжать на велосипедах и самокатах на беговую дорожку. Подобное покрытие уже уложено на набережной от арены «Ерофей» до «Броско Молл» — общая длина участка составляет 5,2 км.