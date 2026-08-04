В поселке Тесово-Нетыльском в Новгородской области обновили здание школы

Капитальный ремонт здания начальной школы провели в поселке Тесово-Нетыльском в Новгородской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Специалисты полностью заменили кровлю, фасад, оконные и дверные блоки, обновили все инженерные системы: отопление, водоснабжение, электрику, вентиляцию. Внутри провели отделочные работы, отремонтировали полы, входную группу и крыльцо, а также начали благоустраивать территорию — уложили брусчатку и срубили аварийные деревья. Рабочим предстоит еще установить ограждение.
«По национальному проекту “Молодёжь и дети” в ремонте остаются девять школьных зданий, по нацпроекту “Семья” — пять детских садов. Объекты находятся в Великом Новгороде и шести муниципальных округах. Все работы завершим до 1 сентября», — отметила заместитель министра образования региона Надежда Диброва.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.