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Биолог рассказал секрет долгого хранения свежих грибов

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Свежие лесные грибы, упакованные в полимерную пленку, могут храниться до 40 суток без потери качества при соблюдении необходимого температурного режима, рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что благодаря полимерной упаковке срок хранения лесных грибов может значительно увеличиться — в 2,5−5 раз. При этом на 95% сокращаются потери массы собранного лесного урожая, на 20% — потери питательных веществ.

Биолог также подчеркнул, что важно соблюдать температурный режим хранения.

«Хранение свежих грибов в такой (полимерной — Sputnik) упаковке при температуре +4/+2 градуса можно от 15 до 30 суток, а при температуре −2/+0,5 градуса — от 18 до 40 суток», — рассказал Федоров.

По словам ученого, что важнейшее условие для длительного хранения грибов — стабильность температуры. Биолог пояснил, что даже небольшие колебания температуры ускоряют порчу продукта даже с учетом преимуществ полимерной упаковки.

Ранее Федоров предупреждал, что нельзя собирать грибы вдоль дорог, потому что они впитывают тяжелые металлы и токсины.