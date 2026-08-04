Биолог рассказал секрет долгого хранения свежих грибов

Он отметил, что благодаря полимерной упаковке срок хранения лесных грибов может значительно увеличиться — в 2,5−5 раз. При этом на 95% сокращаются потери массы собранного лесного урожая, на 20% — потери питательных веществ.
Биолог также подчеркнул, что важно соблюдать температурный режим хранения.
«Хранение свежих грибов в такой (полимерной — Sputnik) упаковке при температуре +4/+2 градуса можно от 15 до 30 суток, а при температуре −2/+0,5 градуса — от 18 до 40 суток», — рассказал Федоров.
По словам ученого, что важнейшее условие для длительного хранения грибов — стабильность температуры. Биолог пояснил, что даже небольшие колебания температуры ускоряют порчу продукта даже с учетом преимуществ полимерной упаковки.
Ранее Федоров предупреждал, что нельзя собирать грибы вдоль дорог, потому что они впитывают тяжелые металлы и токсины.