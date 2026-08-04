В Иркутске ищут мужчину, который перерезал трос и угнал велосипед

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда.
Инцидент произошёл днём 24 июля у остановки общественного транспорта «Технический университет». Владелец оставил свой велосипед пристёгнутым тросом к забору, а когда вернулся, велосипеда на месте не было, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный перерезал трос и уехал на чужом двухколёсном транспорте. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.
Сотрудники отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» просят мужчину, попавшего в объектив камер, не откладывать визит и самостоятельно приехать на том самом велосипеде в отдел для дачи объяснений.