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В Иркутске ищут мужчину, который перерезал трос и угнал велосипед

Владелец оставил транспорт у остановки «Технический университет» на час.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда.

Инцидент произошёл днём 24 июля у остановки общественного транспорта «Технический университет». Владелец оставил свой велосипед пристёгнутым тросом к забору, а когда вернулся, велосипеда на месте не было, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный перерезал трос и уехал на чужом двухколёсном транспорте. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.

Сотрудники отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» просят мужчину, попавшего в объектив камер, не откладывать визит и самостоятельно приехать на том самом велосипеде в отдел для дачи объяснений.

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