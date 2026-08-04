Школьные маршруты в Новосибирске приведут в порядок к 23 августа

В Новосибирске до 23 августа должны привести в порядок маршруты к школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования. На эти работы в 2026 году выделили 126 миллионов рублей.
Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании поручил ещё раз проверить тротуары, пешеходные переходы, дорожные знаки и другие объекты рядом с образовательными и спортивными учреждениями. К проверкам должны подключиться главы районов и сотрудники Госавтоинспекции.
Глава города напомнил, что уже 1 сентября дети вернутся в школы, поэтому все подходы к зданиям должны быть безопасными и находиться в нормативном состоянии.
Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил, что проверка школьных маршрутов началась в конце мая. В июне специалисты составили список замечаний, около 80% из которых уже устранили.
«Мы завершаем работы по устранению этих замечаний, они касаются организации дорожного движения, состояния дорожной разметки и знаков, дефектов на тротуарах и других позиций. Также есть разработанный план мероприятий по приведению школьных маршрутов в нормативное состояние», — доложил Александр Стефанов.
В городе ремонтируют тротуары, обновляют разметку и знаки, а также устанавливают светофоры. В 2026 году запланирован монтаж восьми новых объектов, пять из них уже готовы и проходят приёмку.
Максим Кудрявцев поручил завершить и принять все работы к 23 августа. К этому сроку должны быть готовы не только маршруты к школам и детским садам, но и сами здания образовательных, культурных и спортивных учреждений.