Четыре лесных пожара площадью около 2,5 тысячи га ликвидировали в Приангарье

IrkutskMedia, 4 августа. В лесах Приангарья накануне, 3 августа, огнеборцы ликвидировали четыре ранее обнаруженных пожара общей площадью 2 493 гектара. В том числе был потушен крупный пожар в Катангском районе.
В пресс-службе правительства Иркутской области напомнили, что крупное возгорание возникло на месте ранее ликвидированного пожара из-за сухой жаркой погоды в зоне контроля — отдаленной труднодоступной местности. Тушение осуществлялось вручную, так как доставка наземной техники была невозможна.
3 августа в ликвидации огня принимали участие 105 человек, привлекалось четыре единицы наземной техники. Для авиамониторинга и маневрирования в воздух было поднято семь воздушных судов. Общее время налета — 34 часа 15 минут.
«Появляются сообщения, что в населенных пунктах Катангского, Нижнеилимского и Усть-Илимского районов наблюдается задымление. По результатам анализа снимков космического мониторинга, а также направления ветров установлено, что задымление происходит из-за пожаров в соседних регионах: Красноярском крае и Якутии. В Иркутской области на сегодняшний день действует два лесных пожара в Катангском районе общей площадью 63 га, однако они расположены достаточно далеко от населенных пунктов», — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
В Иркутской области организован ежедневный мониторинг местности для предотвращения возгораний и оперативного реагирования на них. Сегодня, 4 августа, наземное патрулирование ведут 94 группы, в составе которых 207 человек, авиамониторинг осуществляют пять бортов Ан-2 и 10 легкомоторных самолетов.
Ранее агентство сообщало, что четыре возгорания перешли на понедельник, 3 июля. Наземное патрулирование вели 78 групп, в составе которых 169 человек, авиамониторинг — два Ан-2 и три легкомоторных самолета.