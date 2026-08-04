Четыре лесных пожара площадью около 2,5 тысячи га ликвидировали в Приангарье

«Появляются сообщения, что в населенных пунктах Катангского, Нижнеилимского и Усть-Илимского районов наблюдается задымление. По результатам анализа снимков космического мониторинга, а также направления ветров установлено, что задымление происходит из-за пожаров в соседних регионах: Красноярском крае и Якутии. В Иркутской области на сегодняшний день действует два лесных пожара в Катангском районе общей площадью 63 га, однако они расположены достаточно далеко от населенных пунктов», — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.