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62% нижегородцев предпочитают безупречный порядок на своем рабочем месте

Среди мужчин сторонников беспорядка больше, чем среди женщин.

Источник: Нижегородская правда

Большинство жителей Нижнего Новгорода стараются поддерживать идеальный порядок в своем рабочем пространстве. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.

Около 62% респондентов считают, что порядок на рабочем столе очень важен. По их мнению, так легче найти необходимые вещи. Кроме того, некоторые привыкли к такому укладу с детства — это настраивает людей на продуктивную работу.

Творческого беспорядка придерживаются 23% опрошенных. Для них хаос имеет свою особую структуру. Также сторонники такой идеи отмечают, что на уборку уходит слишком много времени.

Еще 15% людей затруднились с ответом. Они могут закрыть глаза на беспорядок, если на работе аврал и приходится выполнять несколько задач одновременно.

Мужчины предпочитают беспорядок чаще, чем женщины (27% против 20%). Молодежь до 35 лет относится к творческому бардаку лояльнее, чем старшее поколение. Меньше всего зациклены на порядке нижегородцы с доходом от 150 тысяч рублей (55%) — они же более терпимы к хаосу (31%).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 75% нижегородцев никогда не опаздывают на работу.