62% нижегородцев предпочитают безупречный порядок на своем рабочем месте

Мужчины предпочитают беспорядок чаще, чем женщины (27% против 20%). Молодежь до 35 лет относится к творческому бардаку лояльнее, чем старшее поколение. Меньше всего зациклены на порядке нижегородцы с доходом от 150 тысяч рублей (55%) — они же более терпимы к хаосу (31%).