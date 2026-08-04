В Казани на организацию Дня города и республики потратят 45,4 млн рублей

Главная концертная программа пройдет у центра семьи «Казан» и продлится не менее трех часов. Помимо казанских вокалистов и танцевальных коллективов, на мероприятии выступит звезда российской эстрады. Имя хедлайнера не раскрывается, однако известно, что для него организуют перелет Москва — Казань бизнес- и экономклассом, а также проживание в пятизвездочной гостинице в центре города — два номера люкс и десять стандартных номеров для команды.