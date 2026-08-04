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В Казани на организацию Дня города и республики потратят 45,4 млн рублей

На организацию праздничных мероприятий ко Дню Республики Татарстан и города Казани планируют потратить 45,4 млн руб. Это следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Источник: Аргументы и факты

Главная концертная программа пройдет у центра семьи «Казан» и продлится не менее трех часов. Помимо казанских вокалистов и танцевальных коллективов, на мероприятии выступит звезда российской эстрады. Имя хедлайнера не раскрывается, однако известно, что для него организуют перелет Москва — Казань бизнес- и экономклассом, а также проживание в пятизвездочной гостинице в центре города — два номера люкс и десять стандартных номеров для команды.

Отдельная программа продолжительностью не менее часа пройдет в Казанской ратуше с участием оркестра, хорового и танцевального коллективов, а также известного артиста театра или телевидения республики. Завершится праздник салютом над акваторией Казанки, который будет запущен с шести точек и продлится не менее четырех минут.

В 2024 и 2025 годах на организацию аналогичных праздничных мероприятий было потрачено 26 млн и 28 млн руб. соответственно.

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