В городе Фурманове Ивановской области начали производить паровые котлы

Общая площадь производственных и административных помещений предприятия превышает 10 тыс. кв. м. На заводе продолжается поэтапный набор персонала, после выхода на проектную мощность там будет создано около 100 рабочих мест. Как рассказал генеральный директор компании Григорий Гатилов, производимая продукция применяется в легкой, нефтегазовой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, а также в энергетике, строительстве и сельском хозяйстве.