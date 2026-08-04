В городе Фурманове Ивановской области начали производить паровые котлы

Компания «Брокс» запустила в городе Фурманове Ивановской области новый производственный комплекс и наладила выпуск промышленных паровых котлов. Подобные инвестпроекты направлены на достижение целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Общая площадь производственных и административных помещений предприятия превышает 10 тыс. кв. м. На заводе продолжается поэтапный набор персонала, после выхода на проектную мощность там будет создано около 100 рабочих мест. Как рассказал генеральный директор компании Григорий Гатилов, производимая продукция применяется в легкой, нефтегазовой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, а также в энергетике, строительстве и сельском хозяйстве.
«Наша продукция востребована практически во всех сферах экономики. Мы готовы индивидуально работать с каждым заказчиком, проводить необходимые расчеты и предлагать решения с учетом особенностей конкретного производства. Одним из преимуществ нашего оборудования является его высокая энергоэффективность, что позволяет снижать эксплуатационные затраты», — отметил Григорий Гатилов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.