В Красноярском крае появились чаты для жалоб пациентов на проблемы с медпомощью

Для пациентов создали три чата в мессенджере Max. Отдельные каналы работают для Красноярска, северных территорий и остальных районов края. Представители медицинских организаций должны отвечать на обращения в течение двух часов. В чаты можно сообщить о сложностях с записью к врачу, вызовом специалиста на дом, получением льготных лекарств и направлений на обследования. Также принимаются обращения о навязывании платных услуг.