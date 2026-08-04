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В Красноярском крае появились чаты для жалоб пациентов на проблемы с медпомощью

Жители Красноярского края смогут сообщать о проблемах с получением медицинской помощи через проект «ЗдравКонтроль».

Жители Красноярского края смогут сообщать о проблемах с получением медицинской помощи через проект «ЗдравКонтроль». Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для пациентов создали три чата в мессенджере Max. Отдельные каналы работают для Красноярска, северных территорий и остальных районов края. Представители медицинских организаций должны отвечать на обращения в течение двух часов. В чаты можно сообщить о сложностях с записью к врачу, вызовом специалиста на дом, получением льготных лекарств и направлений на обследования. Также принимаются обращения о навязывании платных услуг.

Обращения принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

В минздраве отметили, что чаты не предназначены для постановки диагноза, назначения лечения или медицинских консультаций. Также через них нельзя решить вопросы работы скорой помощи, экстренной госпитализации и узнать о наличии препаратов в коммерческих аптеках.