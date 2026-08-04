Нижегородцы смогут оплатить покупки единым QR-кодом с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года, в том числе в Нижегородской области, банки, принимающие платежи по QR и NFC, переходят на единый платёжный код (данные НСПК). Об этом сообщили в «Российской газете».
Покупателю будет достаточно отсканировать один код — далее откроется выбор способов оплаты: СБП, банковские сервисы, рассрочка, цифровой рубль (станет доступен с этой даты). Бонусы и кешбэк сохранятся, тарифы меняться не должны.
Торговым точкам перенастройка не нужна: технология уже внедрена в эквайринговой сети СБП (более 200 банков и 4,8 млн торговых точек). Банки на СБП перейдут автоматически, остальным потребуются дополнительные настройки. Единый код появится и в онлайн‑платежах — достаточно одной платёжной ссылки.
По данным Банка России, в I квартале 2026 года доля QR‑платежей составила 5%, а безкарточных способов оплаты — 14,9%.
Ранее сообщалось, что продажу топлива по QR-кодам введут в Нижегородской области.