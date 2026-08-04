Краевая творческая смена «Дети Амура» открылась в Хабаровском крае

В детском лагере «Океан» в пригороде Хабаровска стартовала 34-я краевая творческая смена «Дети Амура». Участниками стали 225 детей из Нанайского, Амурского, Ульчского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского районов, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Среди них — 94 представителя коренных малочисленных народов Севера, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, а также участники творческих коллективов. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и министерства социальной защиты населения края. «Ребята из разных районов края участвуют в совместных творческих и образовательных программах, знакомятся с культурой и традициями друг друга. Это помогает укреплять взаимопонимание между детьми разных национальностей и вносит реальный вклад в сохранение единства многонациональной страны», — отметил представитель оргкомитета. Главные задачи проекта — сохранение традиций и обычаев КМНС и приобщение молодежи к здоровому образу жизни. Ключевым событием смены станет конкурс творческих коллективов, который пройдет 6 августа. В нем примут участие представители десяти творческих объединений. Организаторы — Дом народного творчества и АНО «Оздоровительно-образовательный детский лагерь “Океан”».