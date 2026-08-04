Бесплатные консультации о грудном вскармливании проводят врачи Хабаровска

С 3 по 9 августа в России проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. В учреждениях охраны материнства и детства края пройдут соответствующие мероприятия. Так, в Детской поликлинике № 17 врачи рассказывают о здоровом питании, уходе за детьми с бронхиальной астмой, профилактике нарушений осанки и двигательных проблем. С начала этого года врачи провели более 1,9 тысяч школ, из них 417 — на тему естественного кормления новорожденных. «Грудное вскармливание — процесс, требующий знаний и поддержки. И когда рядом есть специалисты, готовые спокойно всё объяснить, когда есть пространство, где можно просто выдохнуть и спросить: “А у всех так?” — маме становится легче. А значит, и малышу спокойнее. Именно такую атмосферу мы стараемся создавать, чтобы забота о здоровье начиналась не с тревог, а с уверенности и понимания», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Солопенко. Школы по беременности и грудному вскармливанию открыты для будущих родителей и тех, у кого уже есть грудной ребенок. Подробности можно узнать в детских поликлиниках и женских консультациях.