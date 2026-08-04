Каждый четвертый красноярец выбирает творческий беспорядок на рабочем месте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство жителей Красноярска предпочитают работать в условиях строгого порядка, однако четверть горожан считают, что рабочая атмосфера может быть менее организованной. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.
Согласно исследованию, 61% красноярцев заявили, что им важно, чтобы на рабочем месте царили чистота и порядок. Респонденты отмечали, что отсутствие лишних предметов помогает быстрее находить нужные вещи и сосредоточиться на задачах.
При этом 25% опрошенных признались, что комфортнее чувствуют себя в условиях творческого беспорядка.
Еще 14% красноярцев не смогли однозначно ответить на вопрос. По их мнению, беспорядок может появляться в периоды высокой нагрузки, когда одновременно приходится заниматься несколькими задачами.
Мужчины чаще женщин допускают беспорядок на рабочем месте: так ответили 32% мужчин против 18% женщин. Молодые специалисты также относятся к «творческому бардаку» спокойнее: среди жителей до 35 лет его поддерживают 28−29%, тогда как среди более старших возрастных групп показатель составляет 20−23%.