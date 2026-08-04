Каждый четвертый красноярец выбирает творческий беспорядок на рабочем месте

Мужчины чаще женщин допускают беспорядок на рабочем месте: так ответили 32% мужчин против 18% женщин. Молодые специалисты также относятся к «творческому бардаку» спокойнее: среди жителей до 35 лет его поддерживают 28−29%, тогда как среди более старших возрастных групп показатель составляет 20−23%.