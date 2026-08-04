Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три жительницы Осетии получали северные пособия, не покидая Кавказ

Одна из фигуранток уже была знакома с такой схемой.

В Игарке трое многодетных женщин из Северной Осетии решили получать северные надбавки, не выезжая за пределы родного региона. Теперь их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, женщины попросили знакомого зарегистрировать их и детей в его квартире в Игарке и дистанционно подали заявления на пособия.

Выплаты пришли — в два раза выше обычных. Одна из фигуранток уже была знакома с такой схемой: ранее она получала аналогичные деньги в Мурманской области, но выплаты прекратили после раскрытия обмана. В Игарке история повторилась. Регистрацию аннулировали, начисления отменили, но уголовного дела избежать не удалось.

Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. Им предстоит ответить перед судом и вернуть в бюджет незаконно полученные 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что фирма-призрак получила 635 тысяч на ремонт сцены в Канске и исчезла.