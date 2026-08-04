Три жительницы Осетии получали северные пособия, не покидая Кавказ

В Игарке трое многодетных женщин из Северной Осетии решили получать северные надбавки, не выезжая за пределы родного региона. Теперь их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, женщины попросили знакомого зарегистрировать их и детей в его квартире в Игарке и дистанционно подали заявления на пособия.
Выплаты пришли — в два раза выше обычных. Одна из фигуранток уже была знакома с такой схемой: ранее она получала аналогичные деньги в Мурманской области, но выплаты прекратили после раскрытия обмана. В Игарке история повторилась. Регистрацию аннулировали, начисления отменили, но уголовного дела избежать не удалось.
Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. Им предстоит ответить перед судом и вернуть в бюджет незаконно полученные 300 тысяч рублей.
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