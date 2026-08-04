Три жительницы Осетии получали северные пособия, не покидая Кавказ

Выплаты пришли — в два раза выше обычных. Одна из фигуранток уже была знакома с такой схемой: ранее она получала аналогичные деньги в Мурманской области, но выплаты прекратили после раскрытия обмана. В Игарке история повторилась. Регистрацию аннулировали, начисления отменили, но уголовного дела избежать не удалось.