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В августе поезд здоровья КрасЖД отправится в Хакасию и на юг Красноярского края

В августе Поезд здоровья «Святитель Лука» приступает к работе после планового ремонта.

В августе Поезд здоровья «Святитель Лука» приступает к работе после планового ремонта, который красноярские железнодорожники проводят ежегодно в середине лета, — он совершит поездку по станциям Хакасии и юга Красноярского края.

В Республике Хакасия первую остановку медицинский состав сделает на станции Ербинская 13−14 августа. Затем врачи будут вести прием на станциях:

Сон — 15 августа; Шира — 16−18 августа; Июс — 19 августа; Копьёво — 20−22 августа.

Далее Поезд здоровья посетит две станции Красноярского края:

Ужур — 23−25 августа; Крутояр — 26 августа.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)..

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