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Гидрометцентр предупредил волгоградцев об атмосферной засухе

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодной обстановки. Гидрометцентр ввёл в регионе.

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодной обстановки. Гидрометцентр ввёл в регионе предпоследний оранжевый уровень опасности из-за засухи и экстремальной пожароопасности.

Согласно прогностической карте ЮФО, вплоть до 16:00 5 августа ожидается атмосферная засуха. Последняя говорит о значительном дефиците осадков по сравнению с климатической нормой. Это природное явление может иметь серьёзные экономические последствия и грозит потерей урожая и экологическими проблемами.

Оранжевый уровень погодной опасности до полуночи 6 августа будет действовать в регионе и из-за чрезвычайных рисков возникновения пожаров. Особо остро ситуация складывается в отдельных восточных и центральных районах области. В отдельных юго-западных районах высокая пожароопасность.

Фото из архива ИА «Высота 102».