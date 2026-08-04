Гидрометцентр предупредил волгоградцев об атмосферной засухе

Согласно прогностической карте ЮФО, вплоть до 16:00 5 августа ожидается атмосферная засуха. Последняя говорит о значительном дефиците осадков по сравнению с климатической нормой. Это природное явление может иметь серьёзные экономические последствия и грозит потерей урожая и экологическими проблемами.