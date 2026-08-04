Космический рекорд: найден самый мощный ускоритель частиц во Вселенной

Международная группа исследователей под руководством китайских ученых зафиксировала частицу света с рекордной энергией, доказав существование во Вселенной ускорителей нового типа. Об этом пишет South China Morning Post.
Открытие самого мощного ускорителя частиц во Вселенной было сделано с помощью Большой высотной обсерватории воздушных ливней (LHAASO), расположенной на Тибетском нагорье.
Источником излучения стала двойная система Лебедь X-3, где мертвая звезда отрывает вещество от массивного компаньона. Анализ данных показал, что объект способен разгонять заряженные частицы до 30 петаэлектронвольт (ПэВ). Это в 30 раз превышает прежние теоретические пределы для нашей Галактики и более чем в 2200 раз превосходит мощность Большого адронного коллайдера.
В ходе наблюдений LHAASO зафиксировала несколько вспышек сверхвысокой энергии, включая рекордные показатели в 3,7 и 3,1 ПэВ. Полученные данные позволяют назвать Лебедь X-3 первым подтвержденным «суперпеватроном» и открывают новые возможности для изучения экстремальных процессов в космосе.
Напомним, в этом году в космосе нашли масштабное «железное облако». Объект обнаружили в 2400 световых годах в созвездии Лиры. Ученые предполагают, что это остаток каменистой планеты, поглощенной расширившейся звездой. Предполагается, что аналогичный процесс произойдет с Солнцем через несколько миллиардов лет.