Космический рекорд: найден самый мощный ускоритель частиц во Вселенной

Источником излучения стала двойная система Лебедь X-3, где мертвая звезда отрывает вещество от массивного компаньона. Анализ данных показал, что объект способен разгонять заряженные частицы до 30 петаэлектронвольт (ПэВ). Это в 30 раз превышает прежние теоретические пределы для нашей Галактики и более чем в 2200 раз превосходит мощность Большого адронного коллайдера.