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Мишустин предложил развивать патриотический туризм в России

Мишустин уверен, что дети и молодежь могли бы чаще путешествовать по России вместе с участниками СВО.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо шире развивать патриотический туризм. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли.

Премьер обратил особое внимание на поездки для детей и молодежи. По его словам, ребята могли бы посещать разные регионы страны вместе с участниками спецоперации и людьми, которые уже развивают это направление.

«Мы как раз общались с коллегой по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе с участниками СВО, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать различные места нашей Родины. Это направление необходимо дальше развивать, о чем мы договорились поговорить еще в Москве по приезде», — сказал Мишустин.

Накануне глава правительства прибыл с рабочей поездкой в Горно-Алтайск. Мишустин отметил растущую популярность региона среди путешественников. За последние годы на Алтае поддержали более 200 инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма.