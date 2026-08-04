Мишустин предложил развивать патриотический туризм в России

«Мы как раз общались с коллегой по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе с участниками СВО, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать различные места нашей Родины. Это направление необходимо дальше развивать, о чем мы договорились поговорить еще в Москве по приезде», — сказал Мишустин.